Artisans, commerçants : le retour d’un assureur en multirisque professionnelle

Selon nos informations, cet assureur s’appuiera sur un courtier grossiste pour proposer une couverture à destination des artisans et commerçants. Particularité : elle prévoit une indemnisation du chef d’entreprise en cas d’arrêt d’activité lié à une pandémie.

La clientèle des entreprises continue de susciter les convoitises des assureurs. La crise sanitaire et l’épisode des pertes d’exploitation sans dommages ont fait ressortir les limites des garanties des contrats des artisans et des commerçants, incitant depuis quelques mois nombre d’acteurs – assureurs et bancassureurs – à refondre leurs offres. C’est le cas de cet assureur étranger.

[...]