Planète CSCA : Lyon et Marseille font cause commune

Ce n’est pas un rapprochement mais l’amorce d’un travail commun. Six mois après leur élection à la tête de leurs régions respectives, Heïdi Salazar, présidente de Planète CSCA Sud-Est et Corse et Romain Passot, président du syndicat dans la région Auvergne Rhône-Alpes font un pas dans la même direction.

Cet article est réservé aux abonnés L'Argus de l'assurance Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]