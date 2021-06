Rendez-vous du courtage à Lyon le 8 juillet : les inscriptions sont ouvertes !

La capitale des Gaules compte désormais ses propres Rendez-vous du courtage. La première édition de cet évènement régional, organisé par le groupe Infopro Digital (éditeur de L’Argus de l’assurance) en partenariat avec Planète CSCA Rhône-Alpes-Auvergne, Assurance Vallée et avec le soutien de l’Anacofi, la CNCEF Assurance et le Sycra, se tiendra le jeudi 8 juillet prochain au Palais de la Bourse, à Lyon.

Ce salon professionnel, qui rassemble près de 45 fournisseurs de produits d’assurance et de crédit (assureurs, courtiers grossistes…) ouvrira ses portes aux courtiers, agents généraux et conseillers en gestion de patrimoine dès 9h00. Aucun pass sanitaire ne sera exigé pour visiter le salon. Seuls le masque et l'usage de gel hydroalcoolique seront requis.

Le démarchage téléphonique au cœur des discussions

Pour ce premier rendez-vous, la conférence plénière sera consacrée à la thématique du démarchage téléphonique dont les règles d’encadrement se sont durcies dans le cadre de la loi portant réforme du courtage promulguée en avril 2021.

Depuis plusieurs mois, les pouvoirs publics maintiennent la pression sur cette pratique de vente à distance. Six mois après un accord de place porté au niveau du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), le Parlement a de nouveau durci la réglementation en imposant désormais l'enregistrement de conversations téléphoniques et leur conservation pendant une durée de 2 ans. Et la menace de sanctions pour les courtiers et assureurs ne respectant pas les règles n’a jamais été aussi forte !

Cette conférence fera :

- Le bilan de la réglementation et de son respect

- Partager les bonnes pratiques afin d’intégrer les nouvelles obligations

- Émerger les nouvelles conditions économiques du démarchage

Elle se déroulera en présence de :

>> Renseignements et inscriptions aux Rendez-vous du courtage de Lyon : cliquez ici !