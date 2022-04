Site de l’Orias : des bugs en cours de résolution

L'Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) est une association loi de 1901.

Depuis sa refonte, le site de l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias) connaît des perturbations et des problèmes de connexion. L’Orias affirme que la plupart de ces dysfonctionnements ont été résolus ou sont en passe d'être corrigés.

« L'espace professionnel est toujours désespérément vide, les formulaires de contact et autres ne fonctionnent toujours pas (licence captcha inactive et bloquante) », rapporte un courtier à l’Argus de l’assurance.

Cela fait plus de deux semaines que l’Orias a lancé la nouvelle version de son site, en prévision de l’entrée en vigueur de la réforme du courtage . Deux semaines durant lesquelles les intermédiaires semblent rencontrer des difficultés pour se connecter et accéder aux données.

