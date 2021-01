Réforme du courtage : une adoption qui ne fait toujours pas l’unanimité

La commission des finances de l’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi « relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement » ainsi qu’un amendement repoussant la date d’entrée en vigueur au 1er avril 2022. Les associations et syndicats professionnels du courtage s’expriment.