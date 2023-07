Covéa : MMA soigne son réseau d'agents généraux

Eric Lécuyer et Thierry Crahes, respectivement directeur général et directeur du développement des agences chez MMA, s'expriment ensemble sur l'état du réseau d'agents généraux, la stratégie de recrutement de nouveaux agents... Et reviennent également sur les mesures, parfois impopulaires, que l'assureur mutualiste a dû prendre ces dernière années.