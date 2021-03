Appliquer la data science à l'assurance

Nous vivons une période de forte numérisation de notre monde où tout est susceptible de devenir une donnée numérique. Ces données pléthoriques et ces nouveaux outils offrent aux organismes d’assurance la possibilité d’être plus performants et plus réactifs pour, in fine, mieux servir leurs clients. C’est tout l’objectif de la data science qui vise à extraire la substantielle connaissance des données pour orienter les décisions et les prévisions.

Pour les organismes d’assurance, la data science porte les gênes d’une transformation dans leurs modèles d’affaires depuis la conception de l’offre au règlement du sinistre en passant par la gestion de la relation client. Automatisation des processus, amélioration de la connaissance client, réduction du taux d’attrition ou encore repérage des comportements de fraude ne sont que quelques sujets sur lesquels les techniques de la data science peuvent apporter des améliorations sensibles voire radicales au service de la création de valeur.

Ponctué d’exemples pratiques, cet ouvrage se veut une introduction à l’univers complexe des big data et de la data science appliqué au secteur de l’assurance.

Les auteurs

David Dubois : actuaire certifié IA, expert ERM et qualifié CERA, titulaire d’un certificat Business sustainability management Cambridge, d’une certification Design sprint, d’un certificat Marketing digital ESCP Europe, d’un Executive MBA de l’ESCP Business School et d’un DEA Economie mathématique et économétrie, David Dubois est directeur des partenariats et synergies du groupe Prevoir, enseignant et formateur. Il a été président de l’Institut des actuaires de 2016 à 2020.

Aurélie Féderlé : diplômée de l’Institut de statistique de l’université de Paris et titulaire du master Ingénierie statistique et data science de Sorbonne université, elle est data scientist chez Dataltist (groupe Forsides).

Voahirana Ranaivozanany : actuaire certifiée IA, expert ERM et qualifiée CERA, elle est Fondée de pouvoir chez Forsides, cabinet de conseil en actuariat, après plus de 20 ans en compagnie. Elle est chargée d’enseignement en actuariat depuis 2013 et membre du jury de la formation Expert ERM - CERA.

Caractéristiques détaillées

24 mars 2021

128 pages

Réf. ES743628

EAN13 : 9782354743628

39 €TTC

