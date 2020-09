Code de la route commenté 2021

Cet ouvrage propose une approche complète de la matière, exposée en trois parties, qui font de ce code un véritable outil de travail opérationnel et performant. Cette 38e édition est à jour des derniers textes législatifs et réglementaires.

Le texte officiel et intégral est commenté par des spécialistes reconnus de la matière, enrichi de l’analyse de la jurisprudence la plus pertinente, d’intitulés d’articles, d’annexes thématiques indispensables à la compréhension des sujets, et de l’Infracode, illustration pratique de la jurisprudence en matière d’accidents de la circulation à l’aide de 200 schémas commentés.

Les + produit

Le texte officiel et intégral du Code de la route, commenté article par article par des spécialistes reconnus de la matière, enrichi de l’analyse de la jurisprudence la plus pertinente et d’intitulés d’articles

16 annexes thématiques qui complètent le code et guident le lecteur dans ses recherches

Ce code est actualisé en continu dans sa version web sur reglementation-assurance.com

Les auteurs

Jean-Baptiste le Dall, Gérard Defrance, Lionel Namin et Philippe Ravayrol

Caractéristiques détaillées

4 novembre 2020

38e édition

1 696 pages

EAN13 : 9782354743567