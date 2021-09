L'assurance inclusive

Parler des risques, de l’assurance et de la protection sociale, c’est avant tout parler des Hommes et des sociétés, de leurs vulnérabilités, des dangers qu’ils gèrent et des opportunités qu’ils saisissent.

L’assurance et la protection sociale sont des leviers majeurs pour réduire vulnérabilités et pauvretés. Pourtant une large majorité - près de 75 % - de la population mondiale n’est pas assurée et dans les pays « riches » comme la France, de nouvelles fragilités sont encore mal appréhendées. Les évolutions socioculturelles, démographiques, technologiques et sanitaires invitent à penser autrement l’assurance, à en retrouver le sens et la raison d’être.

Cet ouvrage présente le contexte, les conditions de réussite et les produits d’assurance inclusive en s’appuyant sur des missions opérationnelles d’assurance et les témoignages de populations vulnérables en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes et en France.

Un ouvrage pratique, à la fois technique et sociologique qui confirme ce que les historiens et les sociologues savent déjà : l’innovation est une impertinence qui vient souvent des marges.

L'auteur

Marc Nabeth, directeur Digital et Innovation chez Valmen Consulting. Consultant dans le secteur de l’assurance et de la protection sociale et auteur de plusieurs ouvrages et publications, son livre Micro-Assurance : défis, mise en place et commercialisation a reçu en 2006 le grand prix du livre du CHEA (Centre des hautes études de l’assurance). Il est également Secrétaire Général de la Fondation Entrepreneurs de la Cité et enseigne à l’École nationale d’assurance et à l’École supérieure d’assurance.

8 septembre 2021

128 pages

Réf. ES743970

EAN13 : 9782354743970

39 €TTC

