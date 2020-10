La RSE dans l'assurance

La Responsabilité sociale d’entreprise est une notion encore trop méconnue. Elle concerne la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société. Plus largement, elle est aussi un outil méthodologique, au service de la création de valeur, capable de radicalement transformer la stratégie et d’améliorer la performance de l’entreprise : revisiter les modèles d’affaires, anticiper le long terme, favoriser l’accès au capital, repenser sa communication, renforcer l’attractivité de sa marque…

Après avoir défini le concept générique de la responsabilité sociale d’entreprise, les objectifs recherchés et les avantages de la mise en œuvre d’une telle démarche, l’ouvrage s’attache à analyser en détail les enjeux RSE propres au secteur de l’assurance.

Il dresse un panorama de l’univers législatif et réglementaire de la RSE, de la soft law à la réglementation européenne et nationale, analyse les impacts spécifiques de ces obligations pour les assureurs et ouvre les perspectives que la RSE offre à l’assurance.

Cet ouvrage s’adresse ainsi à tous ceux qui souhaitent comprendre les enjeux RSE propres au secteur de l’assurance.

Les auteurs

Pauline Becquey est responsable développement durable à la Fédération Française de l’assurance. Elle anime à ce titre la communauté des responsables et directeurs RSE et développement durable des adhérents de la FFA. Elle a auparavant été consultante en développement durable au sein du cabinet EY. Experte en finance durable, elle a aussi une excellente connaissance des enjeux de mise en œuvre opérationnelle de démarches de responsabilité sociétale et de communication RSE pour le secteur financier.

François Garreau est en charge du développement durable auprès du Comex de Generali France et Président de la commission du développement durable de la Fédération Française de l’assurance. Après 11 ans dans le secteur bancaire dans des fonctions financières et marketing, il intègre Generali où il occupe successivement des fonctions de responsable marketing IARD, de développement commercial vie, de communication et, depuis plus de 10 ans, il installe la RSE et la déploie dans toutes les fonctions de l’entreprise. Il est également membre actif du C3D et de l’ORSE.

