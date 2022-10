BCA Expertise, leader français de l’expertise automobile. Un temps d’avance avec vous

Leader français de l'expertise automobile

Plus de 600 experts automobile et 450 conseillers client

Plus d’1 million d’expertises réalisées chaque année

1 400 collaborateurs dans toute la France

Une expertise automobile consiste à l’évaluation des causes et des circonstances d’un accident mais aussi à des malfaçons et des défauts affectant le bon fonctionnement du véhicule. L’Expert a pour mission technique de garantir les réparations et permettre sa remise en circulation conformément aux préconisations des constructeurs.

Fort de 60 ans d’Expertise, nous sommes une entreprise qui porte l’humain au cœur de ses engagements. En 2021, la moitié des mobilités internes sont permis une évolution et 83% de nos collaborateurs ont bénéficié d’une formation.

Grâce à notre Baromètre social, aux évènements médias et aux murs de discussions internes, nos collaborateurs s’expriment et font vivre l’actualité de l’entreprise. C’est d’ailleurs la majorité d’entre eux qui vous recommanderait devenir travailler chez BCA Expertise!

BCA Expertise possède une démarche active autour de la Responsabilité Sociale et Sociétale des Entreprises

Nous mettons au cœur de nos projets le bien-être des collaborateurs et la qualité de vie au travail.

Que faisons-nous pour la Diversité?

La diversité est un sujet sur lequel s’investit l’entreprise. En effet, malgré son environnement plutôt masculin, tout est mis en œuvre pour assurer une égalité de traitement entre les collaborateurs sans distinction du sexe, de l’âge, de l’appartenance ethnique ou du handicap. Nous sommes persuadés que la diversité est facteur de succès et nous tenons à garantir ce paramètre au travers d’un recrutement basé sur le potentiel de chacun et le parcours de chaque individu aussi différent soit-il.