RELAIS-ASSUR, le Relais RH des Pros de l’Assurance : votre partenaire pour trouver votre futur poste partout en France.

Notre Métier

Fondé en 2017, RELAIS-ASSUR a vocation à soutenir l’emploi en Cabinet de Courtage, Agence Générale, Réseaux Compagnies, etc. Depuis notre création, nous avons placé plus de 700 candidats sur des postes principalement tournés vers la relation de proximité clients et en CDI. Au démarrage, spécialisé sur les profils polyvalents ou à dominante commerciale pour les agents généraux, nous observons depuis deux ans une augmentation du nombre de missions de recrutement axées sur le conseil, la souscription, la gestion des sinistres pour les cibles pros et entreprises. Nous sommes là pour valoriser vos acquis, tenir compte de vos souhaits de mobilité professionnelle et géographique. Nous agissons sur tout le territoire métropolitain.

Nos plus

Nous n’avons pas de poste ouvert correspondant à vos attentes ? Notre équipe est en mesure de vous accompagner et faire la promotion de votre profil sur le marché caché de l’emploi en Assurance. Nous accompagnons certains de nos clients dans leurs recherches d’associés.