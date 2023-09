La prévoyance se vend avec le coeur

On a pu penser que la crise du Covid-19 sensibiliserait les Travailleurs non-salariés (TNS) à l’importance de protéger leurs revenus et leur patrimoine professionnel et familial en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès. Il n’en a rien été : leur taux de couverture en prévoyance individuelle ne cesse de baisser. Il est passé de 52 % en 2018 à 48 % en 2020, 46 % en 2021 et 41 % en 2023, révèle le baromètre¹

« Les indépendants et la prévoyance » de MetLife. « Ils n’ont aucune conscience du fait qu’ils ne sont pas protégés en cas de coup dur, observe Ghislaine Gomez, co-fondatrice du cabinet de courtage Justhin’Assur à Villeneuve-lès-Avignon (30). Surtout au moment où ils se lancent : ils sont alors focalisés sur le financement de leur activité, son développement commercial, sa gestion financière… La question de la prévoyance passe bien après. » « Nous faisons beaucoup de pédagogie, poursuit Gaëlle Merlot, son associée. Notre but est de leur faire comprendre qu’il vaut mieux s’intéresser à la prévoyance avant que la réalité ne les percute de plein fouet. »

Avant qu’il ne soit trop tard…

Les deux associées peuvent en témoigner : un an après le lancement de leur activité, l’une d’entre elle s’est vu diagnostiquer un cancer. « Nous en avons été d’autant plus bouleversées que nous parlons de prévoyance tous les jours », commente Ghislaine Gomez. « Nous sommes bien placées pour expliquer qu’il ne faut pas attendre que les problèmes surviennent pour se protéger », insiste Gaëlle Merlot. Les deux associées avaient prévu de mettre en place des garanties croisées de prévoyance leur permettant de racheter les parts de leur partenaire et de garder le contrôle de la société en cas d’accident grave ou de décès de l’autre. « Maintenant que la maladie est déclarée, ce n’est plus possible », regrettent-elles.

Emue par l’expérience de Ghislaine Gomez et Gaëlle Merlot, Rose-Marie Lasvenes, inspectrice prévoyance chez MetLife, regrette que plus de la moitié des travailleurs non-salariés (précisément 57 %, si l’on se réfère aux résultats du baromètre MetLife-CSA) voient encore dans la prévoyance une charge financière plutôt qu’une protection. « C’est aux courtiers et aux Conseils en gestion de patrimoine (CGP) d’éveiller leur intérêt, explique-t-elle. Pour les sensibiliser, je m’appuie toujours sur leur cas personnel car ces intermédiaires sont aussi des TNS qui peuvent, un jour ou l’autre, être touchés par la maladie, l’invalidité ou le décès. »

Imaginer le pire pour s’en prémunir

Convaincue qu’on ne « vend bien que ce en quoi on croit », elle les amène donc à se projeter en expliquant chiffres à l’appui quel impact aura un arrêt de travail sur leurs revenus. « Chez MetLife, nous avons un outil de diagnostic qui part du travailleur non salarié en tant que personne, explique Rose-Marie Lasvenes. Nous élargissons le diagnostic à sa famille et son entreprise : comment assurer la pérennité de son patrimoine familial et professionnel ? »

« Il faut partir du risque, approuve Gaëlle Merlot : amener les TNS à imaginer ce qui peut leur arriver et leur expliquer comment ils peuvent s’en protéger. En insistant sur le fait qu’une personne qui se sent bien protégée est plus sereine pour développer son activité. » Ce travail de sensibilisation prend du temps : « Ces entretiens peuvent durer 1 h à 1h30 et ne débouchent pas forcément sur la signature d’un contrat, ajoute Ghislaine Gomez. Il faut attendre que le déclic se produise et cela peut prendre des mois ! » « Mais cela permet de créer des liens très forts avec nos clients, poursuit Gaëlle Merlot. Nous finissons par avoir de véritables liens d’attachement avec eux.

A l’issue d’un de ces entretiens, un créateur d’entreprise qui était précédemment salarié a pris conscience des risques liés à son nouveau statut et nous a envoyé ses deux associés. »

Cette notion de lien affectif est, aux yeux de Rose-Marie Lasvenes, au coeur des activités de prévoyance : « Sur ce marché, mes meilleurs partenaires sont ceux qui ont une relation d’attachement avec leur client, explique-t-elle. La sincérité se sent.

La prévoyance est un produit qui se vend avec le cœur. »

¹Etude menée en ligne par CSA auprès de 403 TNS et dirigeants de TPE entre le 2 et le 10 mai 2023.



Contenu proposé par MetLife