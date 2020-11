Prévoyance : un parcours digital enfin optimisé !

La croissance du marché de la prévoyance se heurte à un écueil très concret : les formalités médicales et financières ainsi qu’un parcours de souscription en plusieurs étapes peuvent couper l’assuré dans son élan et lui faire renoncer à des garanties dont il a pourtant besoin. Spécialiste de la prévoyance, MetLife a considérablement simplifié le process de souscription grâce à une acceptation en ligne sur l’ensemble des risques. Explications.

Pour les courtiers et les conseils en gestion de patrimoine (CGP), la prévoyance est véritable levier de croissance sur le marché de l’assurance de personnes. Notamment sur la cible des Travailleurs non-salariés (TNS), qui sont notoirement sous-équipés : seulement 48 %1 d’entre eux sont couverts par des garanties de prévoyance complémentaire aux régimes obligatoires.

Risques lourds

Les intermédiaires en assurance font assaut de pédagogie pour convaincre les TNS de protéger leur revenu et celui de leur famille contre les risques lourds que sont l’invalidité et le décès. Le sujet n’est pourtant pas facile à aborder : nul n’a envie de se projeter dans un avenir aussi sombre. Les entrepreneurs encore moins que la population générale, car il vaut mieux avoir foi dans l’avenir quand on se lance dans un projet de création d’entreprise !

Et voilà qu’après avoir réussi à convaincre leurs prospects de se protéger contre ces risques, les courtiers et les CGP se heurtent potentiellement à un écueil très concret : le processus de souscription ! En effet, l’assureur requiert des éléments précis et variés pour procéder à l’évaluation et à l’acceptation de ces risques professionnels spécifiques. Ainsi, entre la demande et l’acceptation, avec de potentiels aller-retours au milieu du parcours, certains clients finissaient par renoncer, au risque de rester sans protection spécifique.

« Après avoir considérablement allégé les formalités médicales et financières, nous avons développé un outil d’acceptation digitale, qui d’ailleurs englobe tous les risques : professionnels, séjours, sports et santé, explique Valérie Casta, Directrice des Opérations et de l’Expérience Clients de MetLife France. Ce nouveau service améliore considérablement l’expérience client puisqu’il permet une souscription jusqu’à l’adhésion sans interruption en quelques minutes. »

Acceptation immédiate

Après la phase d’audit de la situation et des besoins du client réalisée par le courtier ou le CGP, l’assuré crée son espace d’adhésion et peut ainsi compléter le questionnaire d’évaluation du risque en ligne. Celui-ci est conçu de manière dynamique : en fonction des réponses apportées, le logiciel propose d’éventuelles sous-questions ou un questionnaire plus complet afin de calibrer le risque.

Dans de nombreux cas, la demande peut être traitée par le logiciel, avec une acceptation immédiate en ligne, qui comprend une indication éventuelle de surprime et d’exclusion selon les risques déclarés.

Le contrat peut alors être émis instantanément, sans rupture ni attente dans le process de souscription.

Il arrive que la demande ne puisse être entièrement traitée par cet outil : le dossier est alors transmis au service Acceptation de MetLife, qui procédera à une analyse plus fine du risque mais souvent dans un délai optimisé. Si des demandes complémentaires s’avèrent nécessaires, elles seront beaucoup mieux ciblées, et des allers-retours pouvant décourager les assurés seront ainsi évités. « La prévoyance individuelle est certes indispensable, mais elle n’est pas obligatoire. Plus le processus de souscription est rapide et fluide, plus le client a de chances de le mener à son terme, ce qui est naturellement aussi l’intérêt de l’intermédiaire », insiste Valérie Casta.

[1] Baromètre de la prévoyance mené par CSA pour MetLife en septembre 2020.

Contenu proposé par MetLife.