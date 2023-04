Réforme des retraites : des premières réponses…

"âge de départ : 64 ANS "non négociables"

Départ à 64 ans ? Ou recul de quatre mois de l’âge chaque année pour atteindre 65 ans à horizon de 2031 ? Avant la présentation de la réforme début janvier, rien n’avait filtré. Finalement, la Première ministre Elisabeth Borne a tranché : ce sera 64 ans et « ça n’est plus négociable ». « Évidemment dans le cas d’un recul du départ à la retraite à 65 ans plutôt qu’à 64 ans, l’impact sur les garanties de prévoyance aurait été différent », commente Bertrand Mourelot, Directeur technique à l’UNMI. Selon lui, les précédentes réformes des retraites (2010 et 2014) ont eu des conséquences importantes sur les garanties arrêts de travail (incapacité ‒ indemnités journalières/invalidité ‒ versement de rentes) et, dans une moindre mesure, sur les garanties décès liées à l’âge de départ à la retraite. Il fait état d’un surcoût et d’un provisionnement supplémentaires évalués à 4 milliards d’euros, soit une augmentation de 10 % à 15 % de la charge de sinistralité, car « les trois quarts des portefeuilles d’assureurs de l’époque (générations 1956 et postérieures) étaient impactés par le rallongement de la durée d’activité ». En 2010, l’impact pour les organismes assurantiels n’avait pas été suffisamment anticipé par les pouvoirs publics. « Les fédérations avaient réussi à obtenir de pouvoir étaler cette charge de provision supplémentaire sur 6 ans, ce qui a permis d’avoir un impact progressif sur les charges de provision et donc sur les comptes de résultats et potentiellement les fonds propres. L’étalement avait permis de limiter et de modérer les hausses des cotisations. Nous espérons que cet étalement sera renouvelé ce qui nous permettrait d’avoir un pilotage plus adapté, et au final de limiter l’impact sur les cotisations. Les organismes n’ont aujourd’hui pas les moyens de financer cette réforme par leurs propres réserves, il va donc falloir l’impacter d’une manière ou d’une autre », estime-t-il.

âge dU TAUX PLEIN : inchangé à 67 ANS

Autrefois fixé à 65 ans, l'âge du taux plein est établi depuis 2020 à 67 ans pour tous les salariés du régime général. Le projet de réforme n’y touche pas. « L’impact par rapport à la réforme de 2010 sera donc moins important sur les provisions incapacité, mais la charge de la sinistralité arrêts de travail augmentera du fait de l’allongement de la durée de paiement des prestations », avance Bertrand Mourelot.

INVALIDITé, INAPTITUDE : à partir de 62 ANS

L’incertitude sur le sort des personnes invalides, inaptes et/ou en situation de handicap a été levée rapidement par la Première ministre : « Les personnes en situation d'invalidité ou d'inaptitude pourront partir à 62 ans à taux plein, les travailleurs handicapés à compter de 55 ans ». Un temps envisagé à 65 ans, le traitement de l’invalidité restait une des grandes inconnues de cette réforme. « Les mutuelles sont dans l’obligation de provisionner l’incapacité jusqu’à l’âge de 67 ans et l’invalidité jusqu’à 62 ans », rappelle le directeur technique de l’UNMI. « S’il avait été décidé d’aligner le traitement de l’invalidité sur le régime général, l’impact sur la prévoyance collective des entreprises aurait été important avec une hausse mécanique des prestations qui auraient dû être versées jusqu’à l’âge de 64 ans ».

Pour autant, il y aura bien un impact à la hausse, car la sinistralité augmente entre 62 et 64 ans sur les risques incapacité et décès. « Sur le risque décès, l’impact sera moindre, car le risque de mortalité entre 62 et 64 ans n’évolue pas significativement. Mais quand on provisionne l’arrêt de travail, on doit inclure le maintien de la “garantie décès”, c’est une obligation. Ce n’est pas le risque décès qui augmentera, mais le fait qu’on doive provisionner ce risque. C’est mécanique ! », conclut Bertrand Mourelot.

L'EMPLOYABILITé des seniors en question

En 2014, la réforme Touraine avait reculé l’âge du départ à la retraite à 62 ans pour les générations nées à partir de 1955. Selon la Mutualité Française, « l’augmentation d’un an de l’âge moyen dans les entreprises a contribué à faire croître la sinistralité en prévoyance d’environ 10 points, le nombre d’arrêts de travail longue durée et le risque de décès augmentant ». Dès lors, la fédération considérant qu’une personne sur deux occupe un emploi au moment de son départ en retraite, le report de l’âge de départ pourrait augmenter le nombre de personnes « ni en emploi ni en retraite ».

Estimant que « le seul paramètre de l’âge de départ à la retraite est insuffisant pour atteindre l’équilibre global du système en répercutant des dépenses sur d’autres branches de protection sociale », elle demande « un partage juste des efforts ».

Elle souhaite également une véritable prise de conscience que « l’employabilité des seniors est une condition nécessaire et préalable à un éventuel allongement de la durée de travail ». Et si cette réforme était une occasion à saisir pour repenser la place du travail et le rôle des seniors dans la société ?

