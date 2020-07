Argus d’or 2020 : ce soir, le dernier épisode avec le palmarès marketing/stratégie d’entreprise.

Relation client, management, open innovation et responsabilité sociétale au coeur de l'innovation 2020.

Sur les 119 dossiers qui concourent aux Argus d'or cette année, 59 ont été déposés dans les catégories "innovation managériale", "open innovation", "gestion de la relation client" et "entreprise citoyenne".

Parmi les candidats suivants, quatre seront récompensés ce soir : AG2R La Mondiale, AGPM, Allianz, April, April Prévoyance Santé, Axa, Axa Prévention, BEAH, BNP Paribas Cardif, Carcept Prévoyance, Covéa, Covéa Protection juridique, Entoria, Euler Hermes, Generali, Go Epargne Entreprise, Groupe Agrica, Groupe Macif, Groupe Vyv, Harmonie Mutuelle-Groupe Vyv, IMA, Incube-Oradea Vie, Klesia, La Banque Postale Assurances, La Parisienne Assurances, Maaf Assurances, Maif, Malakoff Humanis, Meetrisk, MGEN, MGP, MNT, Natixis Assurances, Sacra, Smacl Assurances et Sogecap.

Des débats mouvementés pour élire ces derniers lauréats

Pour départager les dossiers, huit jurés ont été réunis le 6 mars dernier par L'Argus de l'assurance : David Quantin, Directeur général adjoint organisation, innovation et systèmes d'information de Matmut, président du jury, Eric Allombert, Chief marketing and communication officer de La Parisienne Assurances, Juliette Baudot, Directrice stratégie client, transformation de Covéa, Pierre Bonodot, Président d'HEC Alumni Assurance, Yannick Dale, Responsable commercial de Coriolis Service, Anne Gradvohl, Directrice de l'innovation du Groupe Vyv, Pierre-Emmanuel Laurent, Directeur digital client et services en ligne d'AG2R La Mondiale, Bruno Rey, Sales director technology d'Oracle et Carine Weill, Chief multichannel marketing officer d'Axa France.

