Argus d’or 2020 : ce soir, lever de rideau sur le palmarès assurance de personnes

Quatre catégories très disputées

Santé/prévoyance individuelle, Santé/prévoyance collective, Epargne/patrimoine/retraite, Campagne de communication corporate/sociétale : sur les 119 dossiers déposés, trente concourent dans les catégories assurance de personnes.

Il ont candidaté cette année : AG2R La Mondiale, Allianz France, April, Aviva, Axa France, BNP Paribas Cardif, Fasst, Gan Patrimoine, Groupe Vyv, Groupe Macif, Intériale, La Mutuelle Générale, Malakoff Humanis, Mondial Assistance, MSH International, Mutex-Groupe Vyv, Natixis Assurances, Ocirp-IMA, Praeconis, Primonial, Smacl Assurances-Groupe Vyv, Sogecap, SPB, Tutélaire, Utwin Assurances.

Des prix décernés par un jury de professionnels

Présidé par Martine Carlu, Directrice générale d'Intériale, le jury assurance de personnes, réuni le 6 mars dernier, comptait huit jurés dont : Opéhalie Dujarric, Directrice des affaires publiques de Klesia, Corentin Favennec, Directeur commercial et partenariats grands comptes de Generali France, Fanny Gilbert, Directrice marketing et distribution grossiste d'Entoria, Laetitia Maman, Consultante manager RSE chez Square, Tom Popa, Consultant chez Square, André-Charles Puech, Directeur délégué assurance et protection financière du Groupe Vyv, Pascale Surugue, Business operations director France d'Oracle.

Inscrivez-vous pour visionner le palmarès en suivant ce lien.