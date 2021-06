Argus d'or 2021 : le palmarès dévoilé mardi soir !

L'Argus de l'assurance, en partenariat avec Carglass et Oracle et avec le soutien du CTIP, de la FFA, de HEC Alumni Assurance et de ROAM, organise cette année une cérémonie digitale des Argus d'or 2021. Mardi 8 juin, à 17h30, sera dévoilé le palmarès de cette 17ème édition.

116 candidats et 13 lauréats cette année

Malgré la pandémie, l'assurance n'a pas cessée d'innover ! 116 dossiers ont été déposés cette année par les acteurs de l'assurance afin de tenter de décrocher un prix dans les 13 catégories proposées. Meilleure innovation en santé/prévoyance collective, meilleure assurance dommages des particuliers, entreprise citoyenne de l'année,... qui sera lauréat en 2021 ?

Pour assister gratuitement à cette cérémonie 100% digitale, suivez ce lien.

Des débats animés pour sélectionner les gagnants

Comme chaque année, un jury de professionnels de l'assurance s'est réuni pour débattre des candidatures en lice et élire, à bulletin secret, les lauréats 2021. 17 décideurs du secteur ont participé aux échanges cette année.

Jury Assurance de personnes : Patricia Barrère, Directrice marketing de Malakoff Humanis, Stéphane Charbonneau, Directeur de l’offre, de l’expérience client & de la transformation digitale d'Entoria, Laure Chatel, Directrice grand-âge et autonomie de CNP Assurances, Miriana Clerc, Directrice relations institutionnelles et communication du CTIP, Patrick Miot, Directeur de la marque et de la communication d'Unéo (président du jury Assurance de personnes) et Anne-Laure Ottaviani, Directrice de l'offre et du marketing - Assurance épargne pension de BNP Paribas Cardif.

Jury Assurance dommages : Richard Deguettes, Directeur général France de Liberty Specialty Markets, Eric Demange, Directeur sales & client management tier 3&4 et Directeur de la région Ile de France Nord et Normandie de Gras Savoye, Bruno Lacoste-Badie, Directeur expertise et solutions pour l'indemnisation de Covea, Isabelle Le Bot, Directrice générale adjointe de Matmut (présidente du jury Assurance dommages), Mikaël Maslé, ex-Délégué général de ROAM et Servanne Touret, Category manager assurance de Carglass.

Jury Communication/marketing : Pierre Bonodot, Président de HEC Alumni Assurance, Damien de Ponthaud, Directeur des segments pros et entreprises d'Axa France, Mira Le Lay, Directrice stratégie et performance de Macif, Isabelle Leroy, Directrice vente directe et marketing de La Mutuelle Générale, Emmanuel Néré, Directeur innovation et solutions cognitives de Generali (président du jury Communication/marketing), Audrey Pujalte, Directrice innovation et nouveaux modèles de Société Générale Assurance et Bruno Rey, Directeur technologie banque et assurances d'Oracle.

