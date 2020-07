L'assurance face à la crise : les dirigeants s'expriment

Jeudi prochain, le 9 juillet, dix-huit dirigeants s'exprimeront sur l'avenir de l'assurance dans un contexte inédit de crise sanitaire et économique. Le Grand Forum de l'assurance, organisé par L'Argus de l'assurance en partenariat avec Axionable et Sopra Steria, prendra cette année la forme d'une conférence 100% digitale.

Repenser l'assurance à l'heure d'une crise planétaire

Bouleversement des modèles, de la solvabilité, de la gestion des coûts... la crise, combinée au contexte de taux bas, émaille la rentabilité des assureurs. Comment trouver l'équilibre entre rentabilité et protection des assurés ? Cette question sera posée à Antoine Lissowski (CNP Assurances) et Eric Maumy (April) lors du débat d'ouverture d'un Grand Forum de l'assurance plus que jamais au coeur de l'actualité.

Parmi les autres interventions attendues lors de cette journée :

Face à l'urgence climatique, quelles réponses concrètes de l'assurance ?

Comment assurer un monde qui vieillit ? Défis et perspectives en santé, prévoyance et dépendance

Quelle place pour le courtage dans une situation de crise ?

Y aura-t-il encore des mutuelles en 2030 ?

Retraite : quelle stratégie pour les années 2020 entre montée en puissance du PER et incertitude sur l'évolution des régimes des retraites ?

Ils sont notamment attendus à la tribune : Patrick Brothier, Président du Groupe Aesio, Catherine Charrier-Leflaive, Directrice générale adjointe en charge de l'assurance de La Banque Postale, Adrien Couret, Directeur général du Groupe Macif, Pierre Donnesberg, Président de Siaci Saint Honoré, Antoine Lissowski, Directeur général de CNP Assurances, Eric Maumy, Directeur général d'April et Cyrille de Montgolfier, Directeur général de Gras Savoye.

Pour la première fois, un format 100% digital

En raison de la situation actuelle, cette édition 2020 sera diffusée dans une version digitale. Toutes les interventions seront accessibles en direct le 9 juillet et en replay dès le 10 juillet.

Pour en savoir plus sur cette journée, cliquez ici.