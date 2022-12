Shift s’attaque au blanchiment des capitaux et financement du terrorisme

- Dans quel contexte avez-vous lancé votre solution dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour les assureurs ?

Le secteur financier a l’obligation de s’informer sur le profil des utilisateurs de ses services. Il est depuis longtemps visé par des acteurs malveillants qui tentent d’exploiter le système pour en retirer un gain personnel. Après le durcissement de la réglementation dans le secteur bancaire, ces acteurs ont commencé à se tourner vers l’assurance.

La criminalité financière regroupe à la fois la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la lutte anti-corruption. Comme dans le secteur bancaire, les assureurs doivent mettre en place des outils et des équipes pour mieux agréger la masse de données disponibles et répondre aux exigences de la LCB-FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) sur l’ensemble de leurs lignes métier. Ils ont la chance de pouvoir tirer les leçons de l’expérience bancaire, où les enjeux de conformité ont émergés plus tôt, pour s’équiper efficacement.

- Quels sont les enjeux à relever pour les assureurs ?

Les enjeux sont multiples : il s’agit non seulement d’éviter une sanction financière en cas de non-conformité, mais également de préserver sa réputation et de respecter l'exécution de la feuille de route répondant aux objectifs stratégiques propres à chaque assureur. L’idée est notamment d’éviter les blocages dans les budgets et les processus chronophages dans la résolution des situations de non-conformité. Un autre enjeu pour les acteurs est l’augmentation des coûts récurrents liés à la LCB-FT, qu’ils doivent parvenir à maîtriser tout en répondant aux attentes des régulateurs. Pour les grands groupes européens d’assurance confrontés à l’hétérogénéité des réglementations nationales en matière de LCB-FT, cette recherche de réduction des coûts passe par une harmonisation des outils de toutes les entités, via une solution globale, afin de réaliser des économies d’échelle et de permettre la montée en compétences des équipes, grâce au partage de bonnes pratiques. C’est ce à quoi nous nous employons chez Shift.

Nous rencontrons aujourd’hui deux types d’acteurs sur le marché : ceux qui sont en anticipation et souhaitent s’équiper ou renforcer leur dispositif avant les sanctions et ceux qui viennent de subir une amende et ont besoin de s’équiper dans des délais plus contraints sur les périmètres où il y a des manques. Face à la multitude d’offres du marché, l’enjeu pour les assureurs est bien de choisir la solution la plus puissante et polyvalente, c’est à dire apte à réaliser le maximum d’opérations de façon centralisée et transversale.

- Que propose votre solution Financial Crime Detection ?

Comme l’ensemble de nos autres solutions, elle est exclusivement destinée aux acteurs de l’assurance (assureurs, mutuelles, courtiers, délégataires de gestion…). Nous avons mis ce produit sur le marché il y a deux ans, en nous appuyant de façon cohérente sur notre expertise historique en matière de détection de fraude. Elle est aujourd’hui installée chez plusieurs grands noms de l’assurance en France, et ce sur l’ensemble de leurs lignes métiers (IARD, vie, santé, prévoyance). Comme pour la fraude, notre solution vient en soutien des équipes et les aide à prendre les bonnes décisions en cas de remontée d’alerte. Elle utilise l’intelligence artificielle pour automatiser un ensemble de vérifications et de contrôles et se présente sous forme de trois briques.

La première, en plus du filtrage proposé par les éditeurs préexistants sur le marché, propose une explicabilité des alertes remontées par nos algorithmes afin qu’elles soient traitées dans les meilleurs délais.

La seconde brique dite d’évaluation des risques et suivi « KYC », permet d’analyser le risque sur les différentes entités du portefeuille client (assurés et tiers), avec l’identification de corrélations parfois insoupçonnées. Cette analyse s’appuie sur la classification des risques propre à chaque assureur.

Enfin, la troisième brique propose une détection des situations atypiques sur toutes les lignes métier, correspondant aux exigences récemment élargies du régulateur.

Notre plateforme, qui regroupe ces trois briques pour apporter une transversalité optimale, arrive donc au bon moment pour à la fois répondre aux attentes de l’ACPR et générer le reporting d’activité ainsi que les déclarations de soupçons exigées par Tracfin. Pour les acteurs qui seraient déjà équipés de l’une ou l’autre brique, même avec des outils plus anciens, l’implémentation des briques complémentaires de notre solution se fait sans couture.

- Quelques exemples de cas d’usage ?

Pour illustrer la détection de situations atypiques, on peut prendre l’exemple d’un RIB partagé par 40 personnes. Notre algorithme remarque cette situation et va regarder si elles ont des liens sociaux entre elles, afin de lever une alerte.

Autre situation qui déclenche un soupçon : l’achat d’une voiture en liquide via un site d’annonces en ligne ou à l’étranger, qui donne ensuite lieu à une déclaration de sinistre avec perte totale du véhicule afin d’obtenir une indemnisation, situation classique de blanchiment d’argent. Là encore, notre solution va faire remonter une alerte avec éléments à l’appui.

Dans ces deux exemples, le recours à des bases de données à la fois internes et externes (BODACC, Registre des sociétés, informations publiques…) est intégré de facto à notre proposition de valeur et permet d’enrichir l’analyse et la pertinence des alertes.

Les 4 atouts de « Shift Financial Crime Detection » :

- une solution 100% dédiée au secteur de l’assurance

- une solution SaaS qui s’implémente à l’existant avec un accompagnement humain dans la durée

- une solution évolutive sans coût caché

- une solution centrale qui permet une transversalité entre le traitement de la fraude et des alertes liées au périmètre LCB-FT

Contenu proposé par ShiftTechnoology