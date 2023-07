Formation : 170 étudiants de l'Ifpass diplômés à Lyon

La promotion 2023 "Souscripteur en Assurance et Réassurance" (Niv 7-BAC+5)

L’Institut de formation de la profession de l'assurance (IFPASS) dispose d’un important centre à Lyon, berceau de la Mutualité et terre de courtage. En cette fin d’année scolaire, quelque 170 élèves ont reçu leur diplôme.

Le secteur de l’assurance affiche chaque année un solde de recrutement net positif important. En 2022, L’Observatoire de l’évolution des métiers de l’assurance (Oéma) enregistrait 18 300 recrutements pour un total de 154 700 salariés. Autant dire que la profession attend de pied ferme les nouveaux diplômés des formations de l’assurance. L’Ifpass contribue largement à l’arrivée de ces diplômés à travers ses certifications et ses diplômes (de Bac à Bac+5) délivrés dans ses six centres (Puteaux, Strasbourg, Bordeaux, Marseille, Lyon et récemment Niort). « En national, nous formons un tiers des alternants », rappelait Laurent Arachtingi, directeur général de l’Ifpass lors de la célébration des promos lyonnaises 2022, le 12 juin dernier. L’Ifpass avait choisi un lieu emblématique pour l’occasion. Près de 250 personnes étaient en effet réunies dans la salle de cinéma Le Hangar du Premier Film à l'Institut Lumière, là même où les premières images animées de l’histoire sont nées.

Cinq majors de promotion

La promo du BTS Assurance comptait, cette année, une trentaine d’étudiants. Manuela Pintero, major de cette promotion, a bifurqué vers l’assurance après une licence économie/gestion/droit qu’elle a trouvée trop généraliste. « J’ai pensé à l’assurance même si c’est un métier qui n’a pas toujours bonne réputation. J’avais ce préjugé mais maintenant je peux défendre la profession contre les idées reçues ! Car avec l’alternance, j’ai appris beaucoup de technique et acquis une bonne culture d’entreprise ».

La licence Pro « chargé de compte souscripteur en assurance », dispensée avec l’Institut des Assurances de Lyon de l’université Lyon 3 accueillait cette année presque cent étudiants. Laurine Berthier, sa major, a elle aussi souligné le défi mais aussi l’intérêt de faire ses études en alternance, estimant qu’en entrant dans la vie active, son « apprentissage ne faisait que commencer ». Dans les cursus Bac+5 (une quarantaine d’étudiants), Cindy Houel est major dans le parcours « manager digital » et Djugurta Kennouche ressort major du parcours « Souscripteur en assurance et réassurance ».

600 diplômés en France

Depuis le 18 avril dernier, l’Ifpass a débuté son tour de France de remise des diplômes : à Paris, Marseille, Bordeaux, Niort, Lyon et Strasbourg, dernière étapes le 19 juin. Au total, tous sites confondus, plus de 600 étudiants ont été diplômés à l’issue de cette année universitaire.

Des nouveautés à la rentrée

Tous ces jeunes font d’ores et déjà partie des « alumnis » de l’Ifpass, qui permet d’accéder à des offres d’emploi et de se rapprocher du réseau de formateurs. L’Institut continue quant à lui son évolution. Le CFA de l’assurance va par exemple déménager temporairement à Oullins en septembre avant d’intégrer ses nouveaux locaux près de la gare de la Part-Dieu en janvier 2024. Le réseau a quant à lui mis en place une filière data souscripteur et cybersécurité, un domaine qui rencontre « un besoin énorme » souligne Laurent Arachtingi. Un BTS Banque va par ailleurs ouvrir ses portes en septembre ainsi qu’un Bac + 5 « Expert CGP ».