Denis Kessler, président emblématique de Scor, est décédé

Denis Kessler, président de Scor, est décédé ce 9 juin, à l’âge de 71 ans. « Je mesure le privilège d’avoir eu l’occasion de travailler aux côtés de Denis, a déclaré dans le communiqué du groupe Thierry Léger, directeur général de Scor depuis début mai. Il nous laisse un héritage extraordinaire, et nous avons désormais la responsabilité de poursuivre son œuvre. Les fondations solides sur lesquelles il a rebâti le Groupe permettent d’envisager l’avenir avec pleine confiance. »

Figure emblématique du monde de l’assurance et de la réassurance, et plus largement du monde de l’entreprise en France, Denis Kessler a été l’artisan du redressement spectaculaire de Scor durant plus de deux décennies, hissant le groupe français parmi les plus grands réassureurs internationaux. Président directeur général du groupe durant dix-neuf années (2002- 2021), il devait rester président du conseil d’administration du réassureur jusqu'en 2024.

Ce décès intervient quelques jours après l’Assemblée générale annuelle, où Denis Kessler était apparu très affaibli physiquement, mais avec une répartie intacte. Les administrateurs de Scor saluent « une personnalité exceptionnelle, au leadership visionnaire, d’une incroyable intelligence. Nous avons perdu un ami, ont-ils fait savoir par communiqué. Nous saluons la mémoire d’un grand Homme et dirigeant hors normes, passionné par l’assurance et la réassurance, par leurs techniques, par leurs valeurs et par leur philosophie. Denis a apporté une contribution immense au développement de Scor au cours des vingt-et-une dernières années, et plus largement au débat public sur les grands enjeux contemporains en matière de politique économique et sociale. Il a imprimé une marque extrêmement profonde dans le groupe, placée sous le double sceau de l’exigence et de l’excellence, que les équipes qu’il a constituées perpétueront.»

Conformément au règlement intérieur du conseil d’administration, l’intérim de la présidence de SCOR est assuré par Augustin de Romanet, vice-président du conseil d’administration, jusqu’à la nomination d’un nouveau président, dans le cadre du processus déjà engagé.