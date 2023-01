Scor : les dessous d'un départ surprise

La réaction des investisseurs était scrutée de près à l’ouverture de la Bourse de Paris ce vendredi 27 janvier. Le départ surprise de Laurent Rousseau de la direction générale de Scor et son remplacement par Thierry Léger en provenance de Swiss Re n’a pas été bien accueillie. Dès les premiers échanges, le titre du réassureur français perdait près de 6,4% à 22,28 €. Pas de quoi effacer la reprise du cours de l’action, de plus de 60% depuis septembre 2022 après un plus bas à 13 €. Mais cette correction du titre en dit long sur les interrogations d’une petite partie des investisseurs sur la suite.

