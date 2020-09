Reavie : le congrès reporté à 2021, pas le débat des présidents

Le traditionnel rendez-vous des assureurs vie et de personnes qui devait se tenir à Cannes début octobre est reporté à 2021, pour cause de crise sanitaire.

Malgré les attentes fortes du secteur, très difficile de lutter contre les effets de l'épidémie. « Le groupe Infopro Digital vient de prendre la difficile décision de reporter l'édition 2020 de Reavie. En qualité de président, je salue la sagesse de cette décision et l'esprit de concertation avec notre association dans lequel elle a été prise », écrit Henri Laurent, dans un mail envoyé, ce mardi 21 septembre, à tous les membres de l’association Reavie qu’il préside.

« Nous savons la grande importance que représente cet événement pour vous et l’ensemble de notre communauté. Vous étiez à nouveau très nombreux cette année à nous renouveler votre confiance et fidélité, à avoir inscrit Reavie dans vos agendas. Nous y sommes très sensible »,écrivent les organisateurs dans un mail envoyé à tous les inscrits, avant d’ajouter : « Bien que toutes les mesures sanitaires aient été anticipées pour sécuriser son déroulement, il nous apparait aujourd’hui impossible de maintenir votre congrès dans les conditions habituelles, avec une programmation de qualité ». Et de conclure : « Nous avons tous à cœur de nous rassembler, échanger sur l’avenir du secteur, networker et partager ces moments de convivialité qui sont uniques à Reavie : nous vous donnons rendez-vous en 2021, du 6 au 8 octobre. »

Un Reavie en digital



Mais l’esprit Reavie flottera bien sur la première semaine d’octobre. Les organisateurs du congrès ont, en effet, prévu d’organiser sur Paris via un format 100% digital la tribune des présidents qui devait se tenir à Cannes et réunir Florence Lustman, présidente de la FFA, Thierry Beaudet, président de la Mutualité française, et Djamel Souami, président du Ctip. Ce débat sera précédé – toujours à distance – de l'intervention d'Arnaud Fontanet, directeur de l’Unité épidémiologie des maladies émergentes de l’Institut Pasteur et membre du désormais célèbre comité scientifique du Covid-19. Nous vous tiendrons informés des modalités de cette retransmission en direct le 8 octobre prochain.