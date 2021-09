Reavie 2021 : tous de retour à Cannes !

Ils seront tous là : assureurs, mutualistes, paritaires, réassureurs, start-up, courtiers, experts, prestataires, cabinets conseils et avocats… Après une édition 2020 malmenée par le Covid-19, tout l’écosystème de l’assurance de personnes sera de retour à Cannes pour cette 31e édition de Reavie. Si la France n’en a pas fini avec l’épidémie, les conditions sont favorables au bon déroulement de ce rendez-vous des assureurs et réassureurs vie et de personnes, et les organisateurs ont pris toutes les dispositions nécessaires pour que l’événement se tienne dans les meilleures conditions, en requérant notamment le pass sanitaire. Cette pandémie a sans aucun doute bousculé beaucoup de repères et habitudes dans notre quotidien, tout particulièrement dans le champ de l’organisation du travail définitivement convertie au télétravail.

Mais avec plus de 10 000 visiteurs en deux jours, les Journées du courtage viennent d’en faire la démonstration : dans le monde d’après comme dans celui d’avant, rien ne remplace le contact humain, le besoin de se voir et d’échanger, d’évoquer des projets en cours ou à finaliser. D’autant plus dans un contexte où s’accumulent les dossiers. L’assurance de personnes sourit à la reprise économique, mais se préoccupe des déséquilibres techniques, elle s’interroge sur les nouvelles alliances, les nouvelles start-up, les défis sociaux et climatiques, elle s’inquiète des réformes qui n’aboutissent pas comme de celles qui pourraient arriver. Ateliers et conférences apporteront chiffres, interventions et réflexions. Les journées sont longues à Cannes, mais les congressistes n’auront pas trop de temps pour vivre à plein ce Reavie 2021.