[WEBINAR] JOUVE et EVERTEAM - Certification NF 461 - quand l’intégration d’une norme devient un axe stratégique

Webinar proposé par Jouve et Everteam le mercredi 20 octobre 2021 de 11h00 à 11h45

Face à la pression réglementaire et législative, aux risques d'altération ou de falsification de l'information, il devient impératif pour les entreprises de disposer d'un capital informationnel viable et pérenne.

Dans ce contexte, la norme NF Z 42 013 et la certification NF461 se sont imposées comme des références incontournables, pour les assureurs, mais également dans de nombreux autres domaines d’activités.

La maitrise des problématiques d’archivage électronique participe à la progression de la maturité numérique d’une entreprise. La certification NF461 devient, ainsi, un sujet stratégique lié à la gouvernance globale de celle-ci.

Pour évoquer ce sujet, 2 spécialistes du traitement des données et de la gestion de l’information Jouve et Everteam seront accompagnés par le cabinet TNP, expert dans la mise en place de stratégie de performance et de management.

Intervenants :

- Noureddine Lamriri : SVP Product Marketing Everteam

- Etienne Vazzoleretto : Modérateur

- Nathalie Moreau : Responsable Marchés Assurance et Protection Sociale

- Alexandre Hanence : Directeur Associé - TNP Consultants

