Apidata : un middle office souverain dans un cloud souverain

Les clouds, c’est pratique, c’est facile, c’est rapide. « Mais on peut s’en retrouver prisonnier », prévient Michel Ramos, directeur général et directeur technique d’Apidata. Le fournisseur de services a précisément pensé son offre de services applicatifs pour le middle office, prenant le contre-pied des géants mondiaux avec un écosystème bâti sur des infrastructures totalement indépendantes et des hébergements souverains. « Nos clients ont ainsi une parfaite maîtrise de leurs coûts, de l’utilisation de leurs données, donc de leur politique de qualité de la donnée. Nous leur redonnons le contrôle de leur environnement. »

« Chez nous, une donnée ne peut être exploitée que si le client le sait et le souhaite », insiste-t-il en rappelant que tous les flux financiers d’un assureur convergent vers le middle office. Les enjeux de sécurité sont donc primordiaux : « Nous avons créé un modèle collaboratif et sécurisé, avec un système de chiffrage proche des technologies interbancaires », poursuit-il.



Evolutif, collaboratif, sécurisé…

Son écosystème se veut ouvert et collaboratif sur des infrastructures physiques mutualisées mais logiquement cloisonnées par clients : « Chacun de nos clients peut également ajouter de nouvelles ressources en participant avec ses propres outils. Nos infrastructures sont évolutives, avec une capacité de croissance quasi-illimitée. »

L’offre de services est sécurisée car « l’écosystème Apidata est aussi une infrastructure indépendante du métier, avec des couches bas niveaux organisées pour interconnecter des modules (internes ou conçus par les partenaires) en sécurisant les échanges de flux. » La donnée est répartie pour ouvrir la voie à des usages collaboratifs. « Nous considérons en effet que les outils de l’entreprise sont le Data Lake à part entière. L’information est mise à disposition par ses propriétaires métiers. Elle doit rester accessible et contrôlée à tout moment sans jamais être dupliquée. »

Il s’agit là d’une approche hybride : les modules applicatifs accèdent à leurs propres bases de données ; mais ils peuvent aussi accéder aux informations des autres modules. « Nous avons développé nos propres connecteurs. Ils nous permettent de gérer ces échanges de données en nous appuyant sur des brokers de messages plutôt que des web services qui se révèlent à l’usage peu performants. »



En toute simplicité

« Le maître mot de notre technologie est la simplicité. Toute la complexité est gérée par des composants bas niveaux. » C’est ainsi que la création d’un service, son déploiement et la mise en place de nouveaux modules peuvent être menés très rapidement, avec des générateurs de code produisant automatiquement 90% des opérations. « Cette simplicité et la mutualisation des infrastructures mettent notre solution à la portée des organisations indépendamment de leur taille ». Apidata leur garantit les même niveaux de sécurité et de performance, avec une parfaite maîtrise des coûts et un hébergement souverain, rendant le plein contrôle des opérations à l’utilisateur.



