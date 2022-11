Argus Factory : l’assurance au défi de sa transformation

A quoi ressemblera l’assurance de demain ? A quels enjeux majeurs le secteur faut-il face aujourd’hui, et comment innove-t-il pour y répondre ? C’est à ce vaste sujet que L’Argus de l’Assurance vous invite à venir réfléchir entre pairs au cours de L’Argus Factory, les 16 et 17 novembre à Paris.

Imaginer et construire le futur de l’assurance, découvrir des pistes concrètes de transformation et profiter des retours d’expérience de ceux qui, déjà, se réinventent : c’est tout l’objet de L’Argus Factory. Le programme de ce congrès annuel de la transformation alternera les 16 et 17 novembre les prises de parole de grands dirigeants à propos des défis qui challengent le secteur, et celles des directions opérationnelles qui, chaque jour, concourent à la mise en œuvre de leurs ambitions sur le terrain.

Et les pistes de réflexion ne manquent pas. Transition écologique et énergétique, nouveaux risques, inflation, responsabilité sociale, recherche d’agilité, digitalisation, recrutement… Ce sont tous ces enjeux, auxquels fait face comme les autres le monde de l’assurance, que cette 5ème édition de l’Argus Factory se propose de décrypter. Avec les témoignages de ceux qui font déjà bouger les lignes dans le secteur. Mais aussi les initiatives inspirantes menées ailleurs, à l’étranger ou chez des leaders de l’industrie, des services ou de la distribution, qui viendront à la tribune raconter « leur » transformation.

Une occasion unique de voir s’exprimer à la tribune les leaders du secteur quant aux défis qui les attendent et de réfléchir ensemble à la transformation du monde de l’assurance.

Au programme de cette journée et demie, retrouvez :

De grands dirigeants de l’assurance : Patrick Cohen (Axa France), Bruno Angles (AG2R La Mondiale), Stéphane Dedeyan (CNP Assurances), Kadidja Sinz (Liberty Specialty Markets), Jean-Philippe Dogneton (Macif), Stéphane Junique (Groupe Vyv)

(Axa France), (AG2R La Mondiale), (CNP Assurances), (Liberty Specialty Markets), (Macif), (Groupe Vyv) Des hors-secteur inspirants : Stellantis and You, Damartex, Time for The Planet, Bouygues Immobilier, Great Place to Work, le Groupe BEL, Club Med, Korian, Google…

Des décryptages d’experts de la transformation

Des échanges mêlant convivialité et networking

