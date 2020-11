Argus Factory : l’assurtech Akur8 une nouvelle fois récompensée

Gwendal Perrin |

assurtech Assurance dommages

La jeune pousse française cumule les distinctions ces dernières semaines, en dernier lieu au cours de l’Argus Factory, le rendez-vous annuel de la transformation dans l’assurance (24 et 25 novembre 2020). Une distinction qui récompense une innovation qui intéresse de plus en plus d’assureurs…

La première journée de l’Argus Factory, qui se déroule ces 24 et 25 novembre pour sa troisième édition (de manière évidemment dématérialisée), a mis un coup de projecteur sur une assurtech française qui fait de plus en plus parler d’elle : Akur8. [...] [...]