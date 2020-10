Argus Factory : le (riche) programme de l’édition 2020

À vos agendas : la troisième édition du rendez-vous annuel de la transformation dans l’assurance se tiendra les 24 et 25 novembre prochain, avec des intervenants de tous horizons… et de tous pays. Découvrez le programme et préparez votre inscription.

Crise sanitaire oblige, la troisième édition de l’Argus Factory se tiendra finalement fin novembre dans un format hybride, présentiel et numérique à la fois. Plus d’une soixantaine d’intervenants rythmeront le troisième rendez-vous de la transformation dans l’assurance, dont des invités inédits.

La plénière d’ouverture réunira ainsi le chief innovation officer de l’assureur chinois 100% numérique Zhong An (co-fondé par Alibaba, Ping An et Tencent), Jonathan Larsen, ainsi que le PDG de Lemonade Daniel Schreiber. L’assurtech américaine prépare en effet son lancement en France, un an après s’être essayé aux marchés de l’assurance habitation en Allemagne et aux Pays-Bas, avec un modèle économique qui suscite de nombreuses réactions.

Notre « Cercle des innovateurs » livrera également ses recommandations ce 24 novembre, de même que de nombreuses assurtech françaises prometteuses comme Akur8, Luko, Seyna et Zelros mais aussi, c’est le principe de l’Argus Factory, de nombreux acteurs issus d’autres univers que l’assurance pour apporter leur expertise : Audi, Facebook, Joueclub, Keolis ou encore Orange.

Cet événement, soutenu par ses partenaires Julhiet Sterwen, EIS Group, Majorel, Oracle, Sopra Steria et Tessi, se tiendra en présentiel aux Yachts de Paris (15e arrondissement de Paris). Inscriptions (et programme complet) sur le site de l’Argus Factory.