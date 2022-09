Assurtech : comment s’apprête à évoluer l’écosystème (étude Klein Blue / Roland Berger)

[Avant-première] Les cabinets Klein Blue et Roland Berger se sont penchés sur les évolutions passées et présentes du monde assurtech, donnant par ailleurs des pistes de réflexion pour les jeunes pousses (et les assureurs traditionnels) face à ce bouleversement sectoriel. Les explications pour l’Argus de Christophe Angoulvant (Roland Berger) et Salim Echoukry (Klein Blue).