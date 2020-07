Assurtech : comment Shift Technology asseoit son avenir

Les deux étendards de l'écosystème assurtech français que sont Alan et Shift Technology ont quelques points communs... mais ont surtout des modèles de développement opposés. Si Alan s'est positionné en concurrence des assureurs santé, Shift Technology s'est développé en IARD via de nombreux partenariats avec diverses compagnies. Et la levée de fonds de série C qu'elle a menée en mars 2019 avait bien pour mission d'accélérer sur cette stratégie.

