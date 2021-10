Assurtech : deux groupes de protection sociale investissent dans Fasst

Le spécialiste de l’assurance de personnes en collective a diversifié son portefeuille d’offres et services ces derniers mois. La start-up va poursuivre cette dynamique avec une levée de fonds, dans laquelle deux groupes de protection sociale figurent – ainsi que trois acteurs du courtage.

Quatre ans après sa création, la start-up Fasst, spécialiste de la digitalisation des marchés de la prévoyance et santé collectives, vient de conclure une levée de fonds où ont participé deux assureurs on ne peut plus implantés sur ces marchés.

[...]