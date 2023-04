Assurtech et fintech, une année 2022 pas si morose

« Nous entrons dans une période nouvelle de croissance soutenue du chiffre d’affaires des fintech (et assurtech) », schématise le directeur général de Finance Innovation Maximilien Nayaradou en guise de présentation de la seconde édition de Fintech100, un palmarès quantitatif mais aussi qualitatif de la santé des écosystèmes assurtech et fintech français, en coopération avec le fonds Truffle Capital (et en partenariat avec le groupe BPCE, Sopra Steria et Sopra Banking Software).

Cet article est réservé aux abonnés L'Argus de l'assurance Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]