Assurtech, Gafam : un assuré sur deux prêt à souscrire son assurance chez un nouvel acteur

Un assuré sur six se disait prêt à prendre une police d’assurance auprès d’un acteur technologique il y a cinq ans, révélait alors une étude de Capgemini. La même société constate désormais que cette proportion a bien augmenté depuis...

L’essor des nouveaux acteurs de l’assurance s’est en partie accéléré suite à la pandémie de Covid-19, rendant d’autant plus essentielle la mise à disposition aux assurés de solutions digitales. Qu’ils soient des géants de la tech ou des jeunes pousses spécialisées, ces nouveaux venus ont un horizon radieux en perspective, selon la quatrième édition du « World Insurtech Report » coproduit par la société de conseil Capgemini et l’organisation internationale Efma (European financial marketing association).

[...]