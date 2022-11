Assurtech : le rythme des levées de fonds résiste malgré la crise

La détérioration de la conjoncture économique a un effet mécanique sur l’ensemble des start-up et autres PME/ETI en croissance : pour grossir davantage, elles doivent convaincre des investisseurs de plus en plus exigeants. Résultat : le rythme des levées de fonds et autres fusions-acquisitions a nettement baissé ces derniers mois.

[...]