Assurtech : les premières levées de fonds de 2022 en France

L'écosystème assurtech français connaît un début d'année 2022 particulièrement dynamique, entre levées de fonds en cascade, évolutions stratégiques et développements commerciaux inédits.

Si les nuages s'accumulent au-dessus des fleurons de la scène assurtech américaine (surtout celles cotées en Bourse...), il n'en est pour l'heure pas de même en France.

Après des records de financement et de développement en 2021, l'année 2022 a commencé de manière particulièrement dynamique avec d'ores et déjà une dizaine de tours de table recensés par l'Argus. Ils concernent à la fois des acteurs déjà connus du secteur comme des nouveaux venus, des marchés grand public comme l'auto à des risques plus spécifiques comme le cyber ou le paramétrique...

Retrouvez dans ce dossier récapitulatif les principales levées de fonds d'assurtech françaises menées sur ces seuls deux premiers mois de l'année 2022.