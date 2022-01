Assurtech : les principales levées de fonds de 2021 en France

Entre 600 et 700 millions d'euros levés (selon les recensements et les périmètres retenus) : quoiqu'il en soit, les assurtech françaises ont plus que triplé leurs nouveaux financements entre 2020 et 2021. Une progression exponentielle plus rapide encore qu'au niveau international (où ces financements ont "seulement" doublé dans la même période), permettant d'ailleurs aux jeunes pousses de l'assurance d'être désormais le principal pourvoyeur de financements pour tout l'écosystème fintech hexagonal (29% de l'ensemble en valeur, selon le bilan annuel de France Fintech).

>> À (re)lire : 2021, une année historique pour les assurtech françaises

La maturation progressive de cet écosystème a une conséquence logique : un nombre réduit d'entreprises agglomère la majorité de ces nouveaux financements. En 2021, les nouvelles "licornes" (à la valorisation dépassant désormais le milliard de dollars) Alan et Shift Technology ont attiré 60% de l'ensemble de ces fonds levés en France. Les néo-courtiers en dommages Leocare et Lovys ont également accéléré leur développement, tandis que les néo-assureurs Acheel et Mila (et peut-être bientôt Assurly) se sont lancés en 2021.

Retrouvez dans ce dossier récapitulatif les principales annonces de l'écosystème assurtech français en 2021.