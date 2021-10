Assurtech : un nouvel assureur agréé par l’ACPR !

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vient d'accorder un agrément de compagnie d'assurance à une jeune pousse spécialiste de l'immobilier.

Après Alan, Seyna et Acheel, un quatrième néo-assureur obtient son agrément de la part de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Après 33 ans de non-délivrance d’agréments pour de nouvelles compagnies d’assurance, l’ACPR en a délivré cinq ces cinq dernières années, dont quatre pour des assurtech – et un cinquième est toujours en réflexion.

