Comment les assureurs cherchent à faciliter les examens médicaux

Mael Mertad, vice-président market et business development de Bioserenity.

Pour éviter les abandons en cours de souscription de contrats de prévoyance des indépendants ou d’assurance emprunteur, April et Scor Global Life ont fait appel à BioSerenity, une start-up qui effectue les analyses et examens au domicile de l’assuré. Explications avec Mael Mertad, vice-président market et business development de cette jeune pousse.