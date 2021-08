Complémentaire santé : Acheel s’associe à Wazari Asurances

L’assurtech et le courtier grossiste ont co-conçu une offre de complémentaire santé, qui permettra au second de poursuivre son développement sur l’assurance de personnes.

Acheel est la troisième assurtech à avoir obtenu le précieux sésame de l’ACPR pour se lancer en tant que compagnie d’assurance (après Alan et Seyna). Si la première se concentre sur l’assurance de personnes et la deuxième reste une structure multi-produits, Acheel fait figure de compromis : elle s’est lancée sur trois marchés en particulier, le chats/chiens, l’habitation et la santé.

[...]