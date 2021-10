Fabien Cazes (Lovys) : « Nous nous lancerons dans plusieurs nouveaux pays dans les prochains mois »

Gwendal Perrin |

L’assurtech Lovys multi-produit lancée en 2017 poursuit sa croissance interne (près de 50 000 clients désormais) et externe, avec le récent rachat d’Otherwise. Fabien Cazes, qui pilote son activité pour la France, détaille pour l’Argus ses perspectives et ambitions, à l’intérieur de nos frontières… et au-delà.

L’année 2021 est historique à plus d’un titre pour l’écosystème assurtech, en particulier français. Aux côtés des nouvelles licornes (NDLR : dont la valorisation excède le milliard de dollars) que sont Alan et Shift Technology et de néo-courtiers au dynamisme non démenti comme Leocare ou Luko, Lovys poursuit lui aussi un développement soutenu. [...] [...]