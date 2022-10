Face à l'augmentation des cyberattaques, pourquoi l'assureur doit apprendre à penser comme un attaquant [Tribune]

LA RÉDACTION |

Cyber cybercriminalité

Alexandre Andreini, directeur des risques et co-fondateur du courtier grossiste Stoïk. © ALICE LEMARIN

La cybercriminalité confronte les assureurs à un risque nouveau, changeant et difficile à bien évaluer. D’où leurs difficultés à sélectionner les bons risques et à proposer des primes justes – rendant souvent l’offre inadaptée aux TPE et PME. Comment inverser la tendance et permettre aux assureurs de répondre à la demande de ces entreprises ? Alexandre Andreini, directeur des risques et [...]