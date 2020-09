Face à la crise économique, des assurtech résilientes... pour l'instant

La pandémie de Covid-19 et la crise économique qui en découle semblent avoir épargné l’écosystème assurtech. Sur le premier semestre, l’ensemble des assurtech mondiales aurait levé près de 2,2 Md€. C’est un peu moins qu’en 2019 (2,43 Md€ environ, selon le décompte trimestriel du Quarterly Insurtech Briefing de Willis Towers Watson). Après un premier trimestre atone, avec moins de 1 Md€ levé, une première depuis début 2018, le second s’est révélé plus dynamique qu’attendu.

