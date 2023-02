Insurtech France : « Les assurtech B2B sont désormais présentes sur toute la chaîne de valeur »

L'association Insurtech France s'est penchée sur la maturité de l'écosystème assurtech par rapport au B to B, de plus en plus privilégié par ces start-up. Pierre Bonodot, son secrétaire général, tire les enseignements de cette enquête menée avec Rodolphe Lemasson (Senoee), Bénédicte Huot de Luze (AI Risk Services) et Laurent Barbagli (Meetrisk, ex-Axa CS).