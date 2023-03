Intelligence artificielle et assurance : game changer ou game over ? [Tribune]

Si le secteur des assurances a beaucoup à gagner à intégrer davantage l’intelligence artificielle (IA), notamment en matière de compétitivité et pour améliorer l’expérience utilisateur, elle présente néanmoins de risques importants à ne pas négliger puisqu’ils peuvent mettre en péril de nombreux emplois, notre sécurité et notre souveraineté. Une tribune de Pierre Fruchard, cofondateur et CEO de l’assurtech Coover.