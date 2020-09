Le Covid-19, facteur accélérateur de l’attraction des assurés vers les géants de la tech

Gwendal Perrin |

assurtech Efma

© Photo by Marvin Meyer on Unsplash

Un assuré sur six se disait prêt à souscrire une assurance auprès d’un géant de la tech (entre autres les Gafam) il y a quatre ans. Une proportion qui a bien bougé depuis, et encore plus rapidement depuis la pandémie de Covid-19.

La crise du Covid-19 et le confinement qui s’en est suivi ne seront pas sans impact sur la digitalisation de nombre d'industries, l’assurance incluse. Mais derrière ce rappel aux allures d’évidence, le « World Insurtech Report » édité pour la troisième fois par le cabinet de conseil Capgemini et l’organisation internationale Efma (European financial marketing association) apporte un autre élément digne d’attention. [...] [...]