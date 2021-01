Pourquoi Allianz s'investit dans le fantasy sport

Rodolphe Pachot, directeur marque et publicité d’Allianz France

La filiale française de l’assureur allemand s’est associée il y a six mois à l’un des jeux de football en ligne les plus populaires en France, Mon Petit Gazon. Rodolphe Pachot, directeur marque et publicité d’Allianz France, explique les raisons de ce partenariat.