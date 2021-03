Pourquoi l'assurance ne peut plus passer à côté du cloud [Tribune]

Gwendal Perrin |

assurtech Cloud

Ratiba Lafer, product marketing manager pour la zone EMEA (Europe / Middle East / Africa) chez Guidewire. © DR

Parallèlement à la digitalisation continue du monde de l'assurance ces dernières années, se pose de manière prégnante celle de la gestion et la sécurisation des données récoltées par les assureurs, toujours plus nombreuses et d'importance critique. Le cloud y apporte un certain nombre de réponses...Une tribune de Ratiba Lafer, product marketing manager pour la zone EMEA (Europe / Middle [...]