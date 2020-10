Sollers Consulting ouvre un bureau en France

De g. à d. : Michał Trochimczuk et Marcin Pluta (co-fondateurs), et Grzegorz Podleśny (associé).

Le cabinet de conseil en IT spécialisé dans le secteur de l’assurance veut intensifier ses activités dans l’Hexagone.

Sollers Consulting, société de conseil opérationnel et IT dans le secteur de l’assurance et de la banque, ouvre un bureau à Paris. La société polonaise, qui fête son 20e anniversaire, possède déjà deux clients dans l’Hexagone, indique-t-elle. [...]